В Воронежской области разбился самолет AH-26
24 февраля 202222:21
Самолет AH-26 разбился в Воронежской области, экипаж погиб. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел во время планового полета по перевозке военного имущества.
Предварительной причиной аварии называется технические неполадки.
Комиссия ВКС, направленная к месту происшествия, установит причины и обстоятельства аварии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- В Воронежской области разбился самолет AH-26
- СМИ: новые санкции США не затронут энергетический сектор России
- В Правительстве РФ поручили скоординировать вывоз туристов из-за временного закрытия аэропортов
- Байден объявил о санкциях против РФ
- Президент Ирана выразил понимание озабоченностей Путина в сфере безопасности
- СМИ: Санкции США затронут лично Путина, банки РФ и энергосектор
- Даниил Медведев в понедельник станет первой ракеткой мира
- Джонсон: Санкции распространятся на Белоруссию
- Российские десантники обеспечили подачу пресной воды в Крым
- Джонсон объявил о санкциях против «Аэрофлота» и ВТБ
24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru