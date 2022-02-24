В Воронежской области разбился самолет AH-26

Самолет AH-26 разбился в Воронежской области, экипаж погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел во время планового полета по перевозке военного имущества.

Предварительной причиной аварии называется технические неполадки.

Комиссия ВКС, направленная к месту происшествия, установит причины и обстоятельства аварии.

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ТЕГИ:Воронежская ОбластьКрушение Самолёта
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