В Воронеже поймали наркоторговца по фамилии Амфетаминов

Мужчина и его подельник Чичин, а также ряд неустановленных лиц дистанционно продавали наркотик через интернет при помощи «закладок».

Амфетаминов официально нигде не работает, постоянного и легального дохода не имеет. Суд арестовал подозреваемого сроком на два месяца, мужчина отказался от дачи показаний.

Наркоторговцев удалось задержать 25 января, против Амфетаминова и Чичина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», максимальное наказание по которой – до 20 лет колонии.

