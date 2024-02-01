В Воронеже поймали наркоторговца по фамилии Амфетаминов

В Воронеже сотрудники полиции задержали мужчину по фамилии Амфетаминов с пятью свертками мефедрона, говорится в сообщении пресс-службы Советского райсуда.

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Мужчина и его подельник Чичин, а также ряд неустановленных лиц дистанционно продавали наркотик через интернет при помощи «закладок».

Амфетаминов официально нигде не работает, постоянного и легального дохода не имеет. Суд арестовал подозреваемого сроком на два месяца, мужчина отказался от дачи показаний.

Наркоторговцев удалось задержать 25 января, против Амфетаминова и Чичина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», максимальное наказание по которой – до 20 лет колонии.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НаркотикиВоронеж

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