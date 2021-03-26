В Вологде на коляску с ребенком упала ледяная глыба

Уголовное дело по факту падения льда и снега на коляску с восьмимесячным ребенком возбуждено в Вологде. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области на своем официальном сайте.

Информация о происшествии поступила в ведомство около 17 часов вечера. По данным следователей, мать ребенка гуляла с коляской по улице Козленской, когда с крыши упал снег. Коляска перевернулась, ребенок госпитализирован с травмой головы.

Дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте работает следственно-оперативная группа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СК РФСнегРебенокВологодская Область
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