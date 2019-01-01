В Волгоградской области в ДТП погибли два человека
23 июля21:38
В Дубовском районе Волгоградской области два человека погибли при столкновении легкового автомобиля Kia с рейсовым автобусом сообщением «Волгоград - Жирновск», сообщил РИА «Новости» представитель Главного управления МВД России по региону.
В результате ДТП водитель и пассажирка из иномарки скончались. Их пятилетний ребенок с переломом ноги госпитализирован.
Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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