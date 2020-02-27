В Волгоградской области ребенок умер, провалившись под лед

В Волгоградской области два ребенка провалились под лед на Волго-Донском канале, один из них скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

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Несчастный случай произошел в поселке Комсомольский Калачевского района. Как пишет агентство, во время прогулки три ребенка в возрасте 10-12 лет играли возле шлюза на канале, двое из них вышли на лед и провалились.

Спасателей вызвал смотритель шлюза. Детей вытащили из воды и доставили в больницу. Десятилетнего мальчика спасти не удалось, врачи боролись за его жизни 40 минут. Второй мальчик пришел в сознание в больнице.


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ФОТО: pixabay.com
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