В Волгоградской области опрокинулся автобус

Автобус Neoplan перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, в районе населенного пункта Секачи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную пресс-службу ГУМВД.



Во вторник в 21:50 по местному времени (20:50 по Москве) на региональной трассе Михайловка-Елань перевернулся рейсовый автобус, ехавший в Елань. В салоне было около 10 человек, изначально было объявлено о 4 пострадавших, однако сейчас их количество увеличилось до пяти.

Все пострадавшие обратились за врачебной помощью с повреждениями и переломами, как передает полиция. Обстоятельства происшествия не установлены.

