В Волгоградской области младенец уполз из дома и замерз насмерть
В Волгоградской области 11-месячный ребенок выбрался из дома и скончался от переохлаждения, сообщает пресс-служба управления областного СКР.
В свою очередь «КП-Волгоград» уточняет, что трагедия произошла в городе Суровикино. 25-летняя мать ребенка в момент его «побега» из дома была пьяна, а в тот день она принимала у себя гостей.
Уточняется, что тело мальчика было найдено возле входа в дом. После этого из этой же семьи были изъяты две девочки в возрасте трех и семи лет, так как им нужна была срочная медицинская помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Отмечается, что ранее данная семья не состояла на учете органов соцопеки.
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