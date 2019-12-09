В Волгоградской области младенец уполз из дома и замерз насмерть

В Волгоградской области 11-месячный ребенок выбрался из дома и скончался от переохлаждения, сообщает пресс-служба управления областного СКР.

В свою очередь «КП-Волгоград» уточняет, что трагедия произошла в городе Суровикино. 25-летняя мать ребенка в момент его «побега» из дома была пьяна, а в тот день она принимала у себя гостей.

Уточняется, что тело мальчика было найдено возле входа в дом. После этого из этой же семьи были изъяты две девочки в возрасте трех и семи лет, так как им нужна была срочная медицинская помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что ранее данная семья не состояла на учете органов соцопеки.

