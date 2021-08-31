В Волгоградской области четверо спортсменов погибли в ДТП

На трассе «Тамбов - Волгоград - Астрахань» в Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре спортсмена. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, спортсмены возвращались домой с соревнований по универсальному бою.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьДТП
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