В Волгоградской области четверо спортсменов погибли в ДТП
30 августа 202123:59
На трассе «Тамбов - Волгоград - Астрахань» в Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре спортсмена. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, спортсмены возвращались домой с соревнований по универсальному бою.
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30 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru