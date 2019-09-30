В Волгограде жертвами пожара в жилом доме стали двое мужчин
30 сентября 201922:17
В Волгограде произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома, погибли двое мужчин.
Как сообщили РИА Новости в МЧС, в ходе ликвидации возгорания из дома были эвакуированы 32 человека.
В настоящее время пожар ликвидирован, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
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