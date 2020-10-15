В Волгограде ликвидированы боевики при подготовке терактов
Федеральная служба безопасности ликвидировала двух боевиков, которые намеревались совершить террористические акции в Волгограде. Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ.
Как уточнили в ЦОС, речь идёт о сторонниках одной из международных террористических группировок, запрещенной в России. Руководящие указания экстремисты получали из-за рубежа - с территории Сирии.
Предполагаемыми объектами нападения боевики рассматривали здания органов власти, места проживания военнослужащих, а также режимные предприятия.
Активная фаза операции по задержанию началась в момент, когда главарь и его подручный намеревались извлечь средства для теракта из тайника. Экстремисты отказались добровольно сдаться, и оказали вооруженное сопротивление. Ответными действиями сотрудников ФСБ они были нейтрализованы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru