В Волгограде ликвидированы боевики при подготовке терактов

Федеральная служба безопасности ликвидировала двух боевиков, которые намеревались совершить террористические акции в Волгограде. Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ЦОС, речь идёт о сторонниках одной из международных террористических группировок, запрещенной в России. Руководящие указания экстремисты получали из-за рубежа - с территории Сирии.

Предполагаемыми объектами нападения боевики рассматривали здания органов власти, места проживания военнослужащих, а также режимные предприятия.

Активная фаза операции по задержанию началась в момент, когда главарь и его подручный намеревались извлечь средства для теракта из тайника. Экстремисты отказались добровольно сдаться, и оказали вооруженное сопротивление. Ответными действиями сотрудников ФСБ они были нейтрализованы.

