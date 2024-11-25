В Вильнюсе жители не пострадали в районе падения грузового самолета DHL

Никто из жителей не пострадал в районе падения грузового самолета на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Об этом сообщил журналистам глава антикризисного центра Литвы Вилмантас Виткаускас.

«По счастливой случайности самолет упал не на жилой двухэтажный дом, как сообщалось ранее, а рядом с ним. Никто... не пострадал», — отметил Виткаускас.

По его словам, с места инцидента эвакуировали 12 человек.

Ранее стало известно, что самолет логистического оператора DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. Представитель авиагавани Марюс Зелянюс отмечал, что воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, один из двух пилотов самолета погиб, также при ЧП пострадали четыре человека.

