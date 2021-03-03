В Южном Судане разбился самолет

На территории Южного Судана разбился самолет, все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Tamazuj.

Крушения самолета произошло в штате Джонглей на востоке страны. Представитель партии "Народно-освободительное движение Судана - в оппозиции" заявил в эфире радиостанции, что самолет, который направлялся в столицу страны Джубу, рухнул вскоре после взлета.

Всего погибло 10 человек, из них двое пилотов. О причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.

