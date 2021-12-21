В Южной Осетии ищут двух попавших под лавину российских военных, троих спасли
В МЧС Южной Осетии подтвердили, что российские военные пострадали при сходе лавины у Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали.
«Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми», - сказал ТАСС замглавы республиканского МЧС.
Под лавину попали пятеро военных Южного военного округа, троим оказана помощь, поиски еще двоих продолжаются, уточнили в пресс-службе ЮВО.
Ранее сообщалось, что под лавину на югоосетинской стороне Рокского тоннеля попал автомобиль с российскими военнослужащими.
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