В Южной Осетии ищут двух попавших под лавину российских военных, троих спасли

В МЧС Южной Осетии подтвердили, что российские военные пострадали при сходе лавины у Рокского тоннеля на Транскавказской автомагистрали.

«Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми», - сказал ТАСС замглавы республиканского МЧС.

Под лавину попали пятеро военных Южного военного округа, троим оказана помощь, поиски еще двоих продолжаются, уточнили в пресс-службе ЮВО.

Ранее сообщалось, что под лавину на югоосетинской стороне Рокского тоннеля попал автомобиль с российскими военнослужащими.

