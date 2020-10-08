В Южной Корее сотни людей эвакуировали из горящего небоскреба

В городе Ульсан (Южная Корея) произошел пожар в 33-этажном небоскребе, в результате чего из здания были эвакуированы сотни людей. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что пожар возник между 8 и 12 этажами здания. По данным ВВС, в здании находится около 120 квартир и торговых точек.

Пожарная служба сообщила, что около 50 человек получили лечение от отравления дымом. В настоящее время спасатели ищут людей, которые все еще могут находиться внутри.



