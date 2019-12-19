В Узбекистане открыли дело по ЧП на строительстве метро с шестью жертвами
Генеральная прокуратура Узбекистана открыла уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на строительстве метрополитена в Ташкенте. В результате обрушения грунта при проведении работ погибли шесть человек. Тем, кто будет признан виновным в трагедии, может грозить лишение свободы сроком до восьми лет.
ЧП случилось накануне, сегодня спасатели извлекли тело шестой жертвы, отмечает RT. По предварительным данным, грунт обрушился, подмытый сильным дождём. В причинах ЧП разбирается правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером, министром транспорта Узбекистана Ачилбаем Раматовым.
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