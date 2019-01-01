Происшествия

В Ульяновской области упал самодельный самолет

28 мая22:40

Следователи выяснят обстоятельства падения самодельного легкомоторного самолёта в Ульяновской области, сообщает Следственный комитет РФ.

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ЧП произошло вблизи населенного пункта Станция Бряндино Чердаклинского района упал самодельный самолет. 65-летний пилот погиб, сообщает РИА «Новости».

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