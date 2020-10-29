В украинском Кривом Роге с путей сошел грузовой поезд
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины с путей сошел грузовой поезд из-за демонтажа железнодорожного полотна. Об этом сообщает Свободная пресса со ссылкой на главу АО «Укрзализныця» Владимира Жмака.
Как передает издание, глава железнодорожной организации в своих социальных сетях рассказал о 15 вагонах грузового состава, которые сошли с железной дороги. Никто не пострадал, МВД Украины начало расследование. В настоящий момент преступник задержан, его личность установлена.
Полиция также сообщила о восстановлении путей и поднятии вагонов на рельсы. Издание передает, что Кривой Рог является родным городом действующего президента Украины Владимира Зеленского.
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