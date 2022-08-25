В Угличе загорелся завод полимеров
25 августа 202219:37
На Угличском заводе полимеров произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.
Предприятие находится на Камышевском шоссе. Как сообщили в МЧС, горит крыша склада. Огонь распространился на 2160 кв. м.
В тушении пожара принимают около 50 человек, 15 единиц техники. Данных о пострадавших пока нет.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru