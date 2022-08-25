В Угличе загорелся завод полимеров

На Угличском заводе полимеров произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Предприятие находится на Камышевском шоссе. Как сообщили в МЧС, горит крыша склада. Огонь распространился на 2160 кв. м.

В тушении пожара принимают около 50 человек, 15 единиц техники. Данных о пострадавших пока нет.

