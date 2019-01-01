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Происшествия В Уфе из кинотеатра эвакуировали 400 зрителей
Уфимские спасатели эвакуировали 400 зрителей кинотеатра из девяти кинозалов ТРЦ «Планета» на улице Энтузиастов из-за сообщения о пожаре, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
При этом прибывшие на место пожарные внешних признаков горения не обнаружили, передает РИА «Новости».
ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
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