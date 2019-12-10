В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
В Ижевске спецслужбы спасли двухлетнего ребёнка, мать которого скончалась от пневмонии в одной из квартир Ижевска. Как сообщает RT, об этом на своей странице Facebook написал глава региона Александр Бречалов. Он отметил, что после смерти матери-одиночки ребёнок пять дней находился в квартире один.
Отмечается, что проверки были инициированы после резонансного случая: в одной из квартир в городе Можга были обнаружены тела женщины и её 13-летнего сына, страдающего ДЦП. По предварительным данным, подросток скончался через неделю после смерти матери.
Ранее НСН писала, что на Камчатке было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 9-летнего ребёнка. Его мёртвое тело было найдено в стиральной машине. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Как отмечает RT, сына без признаков жизни обнаружила его мать накануне вечером. Отец ребенка в этот день был в командировке, мальчик был в квартире один. Женщина рассказал следователям, что раньше ребенок уже забирался в стиральную машину, передает Ura.ru.
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