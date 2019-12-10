В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

В Ижевске спецслужбы спасли двухлетнего ребёнка, мать которого скончалась от пневмонии в одной из квартир Ижевска. Как сообщает RT, об этом на своей странице Facebook написал глава региона Александр Бречалов. Он отметил, что после смерти матери-одиночки ребёнок пять дней находился в квартире один.

Отмечается, что проверки были инициированы после резонансного случая: в одной из квартир в городе Можга были обнаружены тела женщины и её 13-летнего сына, страдающего ДЦП. По предварительным данным, подросток скончался через неделю после смерти матери.