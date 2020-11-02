В убийстве «колбасного короля» подозревают сожителя его бывшей жены

Задержанный по подозрению в убийстве предпринимателя Владимира Маругова в Московской области оказался близким знакомым (сожителем) бывшей супруги убитого. Это выходец из Казахстана Александр Мавриди 1971 года рождения, передает РЕН ТВ. Сам задержанный отвергает свою причастность к преступлению.

Ранее представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий проинформировала о задержании одного из подозреваемых в нападении на дом Маругова в подмосковной Истре. Минувшей ночью предположительно двое налётчиков ворвались в коттедж, связали бизнесмена и его сожительницу, потребовав деньги. Затем Маругова застрелили из арбалета, а женщина каким–то образом смогла убежать через окно, и сообщила о нападении в полицию.

Рассматриваются все версии произошедшего - от ограбления до заказного убийства. Владимир Маругов владеет несколькими пищевыми производствами, его прозвали «колбасным королём». Известно, что бизнесмен задолжал крупные суммы кредиторам. С бывшей женой, поэтессой Татьяной Маруговой он разошёлся со скандалом, стремясь лишить её имущества при бракоразводном процессе.

Летом 2019 года погиб сын бизнесмена Александр Маругов – он разбился на мотоцикле в центре столицы.

