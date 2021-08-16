В ЮАР в аварии с автобусом погибли 28 человек

Не менее 28 человек стали жертвами ДТП с автобусом в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла между городами Ист-Лондон и Баттерворт. По предварительной версии, причиной ДТП стала потеря водителем управления автобусом. Автобус съехал с дороги и упал на дно расщелины, пролетев около 200 метров.

Среди раненых 6 человек, еще у порядка 20 человек легкие ушибы. Водитель автобуса погиб.

Как отмечает агентство, этот участок дороги в ЮАР является опасным из-за резких перепадов высот в 420 метров. Здесь часто происходят дорожные инциденты.



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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ЮАРДТП
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