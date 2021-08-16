В ЮАР в аварии с автобусом погибли 28 человек
Не менее 28 человек стали жертвами ДТП с автобусом в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.
Авария произошла между городами Ист-Лондон и Баттерворт. По предварительной версии, причиной ДТП стала потеря водителем управления автобусом. Автобус съехал с дороги и упал на дно расщелины, пролетев около 200 метров.
Среди раненых 6 человек, еще у порядка 20 человек легкие ушибы. Водитель автобуса погиб.
Как отмечает агентство, этот участок дороги в ЮАР является опасным из-за резких перепадов высот в 420 метров. Здесь часто происходят дорожные инциденты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- В ЮАР в аварии с автобусом погибли 28 человек
- Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей
- В МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в Екатеринбурге
- Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией до 2024 года
- Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса в ЕС из-за ситуации в Афганистане
- Жители Крыма из зон подтопления получат компенсации на этой неделе
- Совбез ООН призвал создать новое правительство Афганистанас приходом талибов
- Германия и Франция планируют совместную работу по эвакуации граждан из Афганистана
- В промышленном районе Екатеринбурга произошел взрыв
- Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане, где власть захватили талибы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru