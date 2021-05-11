В ЮАР семь человек погибли в автоаварии с бензовозом

В ЮАР как минимум семь человек погибли, еще около 30 получили травмы в результате ДТП с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями, сообщает сайт news24.

Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

После аварии несколько автомобилей загорелись. Некоторые из них удалось потушить. По предварительным данным, в происшествие также попал автобус.

На месте продолжают работать спасатели и пожарные.

Напомним, 10 мая ДТП с участием микроавтобуса произошло в Екатеринбурге, в результате чего погибли четыре человека. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:АварияДТПЮАР
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