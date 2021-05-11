В ЮАР семь человек погибли в автоаварии с бензовозом
В ЮАР как минимум семь человек погибли, еще около 30 получили травмы в результате ДТП с бензовозом и несколькими легковыми автомобилями, сообщает сайт news24.
После аварии несколько автомобилей загорелись. Некоторые из них удалось потушить. По предварительным данным, в происшествие также попал автобус.
На месте продолжают работать спасатели и пожарные.
Напомним, 10 мая ДТП с участием микроавтобуса произошло в Екатеринбурге, в результате чего погибли четыре человека. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ.
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