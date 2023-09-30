Шесть человек погибли при обрушении шахты в Зимбабве

Обрушение шахты произошло в городе Чегуту на севере Зимбабве. Об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация страны.

СМИ: Обрушение произошло на шахте на севере Турции

ЧП зафиксировали в пятницу около 10:00 (11:00 мск). Причина инцидента не называется.

В результате обрушения 34 человека оказались под завалами. Погибли по меньшей мере 6 человек, еще 15 остаются под завалами. Операция по извлечению людей из шахты продолжается.

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