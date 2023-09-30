Шесть человек погибли при обрушении шахты в Зимбабве
30 сентября 202302:36
Обрушение шахты произошло в городе Чегуту на севере Зимбабве. Об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация страны.
ЧП зафиксировали в пятницу около 10:00 (11:00 мск). Причина инцидента не называется.
В результате обрушения 34 человека оказались под завалами. Погибли по меньшей мере 6 человек, еще 15 остаются под завалами. Операция по извлечению людей из шахты продолжается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru