В Тверской области в частном доме нашли четверых погибших детей
В Тверской области в частном доме нашли четверых погибших детей, сообщает региональная прокуратура.
Уточняется, что детей обнаружили в частном доме в СНТ «Межурка» под Тверью. Обстоятельства дела выясняются. На место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов.
Ранее в подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. По предварительным данным, причиной произошедшего стало ненадлежащее использование электрооборудования,передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средняя цена ночи в санаториях России за год выросла на 28%
- СВР: Спецслужбы США и Британии готовят теракты против российских баз в Сирии
- Экономист Балынин: Реальные доходы россиян вырастут на 109% по итогам года
- Пять ски-альпинистов из РФ получили лицензии для участия в отборе на Олимпиаду
- Более половины россиян хотят уволиться в 2025 году
- ФСБ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны и военного блогера
- В Тверской области в частном доме нашли четверых погибших детей
- Умер бывший главный тренер «Динамо» и сборной РФ по волейболу Даниэле Баньоли
- Более половины россиян потратят на подарки для родных до 10 тысяч рублей
- Росавиация: В Казани введены временные ограничения на работу аэропорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru