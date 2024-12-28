В Тверской области в частном доме нашли четверых погибших детей, сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что детей обнаружили в частном доме в СНТ «Межурка» под Тверью. Обстоятельства дела выясняются. На место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов.

Ранее в подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. По предварительным данным, причиной произошедшего стало ненадлежащее использование электрооборудования,передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

