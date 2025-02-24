В Твери женщина умерла на концерте Ваенги
Женщина умерла на концерте певицы Елены Ваенги в Твери, правоохранители проводят проверку. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Ранее в Сети появилась информация о том, что во время концерта Ваенги в Твери 23 февраля две женщины почувствовали себя плохо. Одна из них скончалась, другой успели оказать медицинскую помощь. Из-за ЧП концерт остановили.
«Следственными органами... по факту произошедшего проводится проверка», - указали в СК.
Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее во Владикавказе во время концерта умерла заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева, напоминает RT.
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