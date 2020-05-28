В Твери полицейские незаконно завладели крупной партией алкоголя

В Тверской области пятеро сотрудников полиции подозреваются в превышении полномочий, а именно в завладении крупной партией алкоголя у двух бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК и МВД по области.



Следствие установило, что полицейские ради личной выгоды сфальсифицировали оперативные действия и завладели алкоголем на сумму более 700 тыс рублей. Сообщается, что сотрудники полиции занимались предотвращением экономических преступлений и проводили закупку контрафактных товаров.

УМВД Тверской области инициировало служебные проверки. Сотрудники покинут рабочие места и будут наказаны, ответственность понесет также их непосредственное руководство.

