В Твери полицейские незаконно завладели крупной партией алкоголя
В Тверской области пятеро сотрудников полиции подозреваются в превышении полномочий, а именно в завладении крупной партией алкоголя у двух бизнесменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК и МВД по области.
Следствие установило, что полицейские ради личной выгоды сфальсифицировали оперативные действия и завладели алкоголем на сумму более 700 тыс рублей. Сообщается, что сотрудники полиции занимались предотвращением экономических преступлений и проводили закупку контрафактных товаров.
УМВД Тверской области инициировало служебные проверки. Сотрудники покинут рабочие места и будут наказаны, ответственность понесет также их непосредственное руководство.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- В Краснодарском крае подтвердили открытие санаториев с 1 июня
- За пикеты на Петровке журналистам грозят штрафы
- Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ
- Петербуржцам с 1 июня разрешат ходить без масок
- СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru