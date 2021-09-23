В Туве экс-министра нашли раненым рядом с телом жены
Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола обнаружили в квартире с колото-резаным ранением рядом с телом его жены с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по республике Алла Нурсат.
«22 сентября текущего года около 20 часов в правоохранительные органы города Кызыл Республики Тыва поступило сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания на улице Бай-Хаакская тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резанным ранением в области груди», — рассказала Нурсат в беседе с РЕН ТВ.
Пострадавший госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь, отмечает РИА ФАН.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», проводятся необходимые следственные действия. Следователи предполагают, что на супругов было совершено нападение, расследование продолжается, пишет «Свободная пресса».
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