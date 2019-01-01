Происшествия
Дзун-Хемчикский кожуун находится в западной части республики. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке — с Улуг-Хемским, на юге — с Овюрским кожуунами.
В Туве дожди спровоцировали паводок
13 июля09:30
Паводок подтопил 80 придомовых территорий в поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.
Из-за затяжных дождей прогнозируется подъем уровня воды в реках Тувы. Возможно превышение критических отметок.
Дзун-Хемчикский кожуун находится в западной части республики. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке — с Улуг-Хемским, на юге — с Овюрским кожуунами.
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ТЕГИ:Тува
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