В Туве дожди спровоцировали паводок

Паводок подтопил 80 придомовых территорий в поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.

Из-за затяжных дождей прогнозируется подъем уровня воды в реках Тувы. Возможно превышение критических отметок.

Дзун-Хемчикский кожуун находится в западной части республики. На севере граничит с Сут-Хольским, на востоке — с Улуг-Хемским, на юге — с Овюрским кожуунами.

