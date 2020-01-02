В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Renault из Японии

Турецкие власти задержали семь человек в связи с расследованием ситуации вокруг перелета бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Об этом информирует газета Daily Sabah со ссылкой на МВД Турции.

Отмечается, что четверо задержанных являются пилотами, пишет Газета.ru.

Гон заявляет, что отправился в Ливан, чтобы избежать политического преследования в Японии.

Расследование проходит под контролем МВД Турции.