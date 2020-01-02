В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Renault из Японии
Турецкие власти задержали семь человек в связи с расследованием ситуации вокруг перелета бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул. Об этом информирует газета Daily Sabah со ссылкой на МВД Турции.
Отмечается, что четверо задержанных являются пилотами, пишет Газета.ru.
Гон заявляет, что отправился в Ливан, чтобы избежать политического преследования в Японии.
Расследование проходит под контролем МВД Турции.
Как сообщают СМИ, Гон вылетел в Бейрут из Токио не напрямую, а через Стамбул. Подчеркивается, что покидать Японию бизнесмену было запрещено.
Напомним, Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Его обвинение содержало несколько пунктов, в том числе занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам Гон отрицает все обвинения, отмечает «Интерфакс».
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