В Турции шесть человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте

Пожар произошел на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, есть жертвы. Об этом сообщает TRT Haber.

По предварительной информации, возгорание возникло на четвертом этаже 12-этажного отеля. Как отметил глава региона Абдулализ Айдын, погибли шесть человек, еще 31 пострадал.

«Состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжелом состоянии», — указал губернатор.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Турции, в горнолыжном отеле находились 237 человек.

«Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее пожар произошел в строительных бытовках в Москве, погиб один человек, пишет 360.ru.

