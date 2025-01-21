В Турции шесть человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте
Пожар произошел на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, есть жертвы. Об этом сообщает TRT Haber.
По предварительной информации, возгорание возникло на четвертом этаже 12-этажного отеля. Как отметил глава региона Абдулализ Айдын, погибли шесть человек, еще 31 пострадал.
«Состояние 26 из них нормальное, 2 находятся в тяжелом состоянии», — указал губернатор.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Турции, в горнолыжном отеле находились 237 человек.
«Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало», — подчеркнули в диппредставительстве.
Ранее пожар произошел в строительных бытовках в Москве, погиб один человек, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дирижер Юрий Башмет сообщил о готовности ехать на СВО
- Северную Корею за год посетили свыше 1,5 тысячи туристов из России
- Правозащитники подали на Трампа в суд
- Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам на 90 дней
- Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
- ФСБ задержала студента при попытке поджечь военкомат в Барнауле
- В России законодательно закрепят конфискацию иностранных активов
- В Турции шесть человек погибли при пожаре на горнолыжном курорте
- Трамп учредил структуру во главе с Илоном Маском
- Трамп пригрозил пошлинами, если ЕС не будет покупать у США больше нефти и газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru