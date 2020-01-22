В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Манис Ахмета Дениза.

По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате природного явления нет. Ряд домов получили повреждения.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям эпицентр землетрясения был между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса. Источник РИА Новости также сообщил, что ситуация в городах спокойная, однако некоторые люди пока остаются на улицах, опасаясь возвращаться в дома.

