В Турции при взрывах на фабрике фейерверков погибли 4 человека
3 июля 202023:59
Жертвами взрывов на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья стали четыре человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Также более 110 человек получили ранения. Отмечается, что такие данные приводит Минздрав страны.
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3 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru