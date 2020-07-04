В Турции при взрывах на фабрике фейерверков погибли 4 человека

Жертвами взрывов на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья стали четыре человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Также более 110 человек получили ранения. Отмечается, что такие данные приводит Минздрав страны.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВзрывТурция
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