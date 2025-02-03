В Турции грузовик слетел с моста, погибли три человека

Грузовик и несколько автомобилей слетели с моста на юго-востоке Турции, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал NTV.

«В районе Биречик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями», — отмечает СМИ.

В результате ДТП три человека погибли, еще 22 пострадали. Как отметили власти, все погибшие и раненые — граждане Турции.

Ранее в турецкой провинции Аланья загорелось многоэтажное здание, на месте ЧП находились рабочие, напоминает Ura.ru.

