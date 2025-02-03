В Турции грузовик слетел с моста, погибли три человека
3 февраля 202507:44
Грузовик и несколько автомобилей слетели с моста на юго-востоке Турции, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал NTV.
«В районе Биречик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями», — отмечает СМИ.
В результате ДТП три человека погибли, еще 22 пострадали. Как отметили власти, все погибшие и раненые — граждане Турции.
Ранее в турецкой провинции Аланья загорелось многоэтажное здание, на месте ЧП находились рабочие, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru