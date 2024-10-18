В Турции четыре человека погибли в аварии с автобусом

Автобус перевернулся в провинции Аксарай в Турции, четыре человека погибли. Об этом сообщает CNN Türk.

Отмечается, что транспорт вез пассажиров из провинции Балыкесир в Невшехир.

«Около 7.00 водитель не справился с управлением, автобус перевернулся у деревни Аджыпынар», — передает телеканал.

В результате аварии пострадали не менее 20 человек.

Причиной произошедшего могло стать превышение скорости либо невнимательность водителя. Начато расследование ДТП.

Ранее в турецком Бодруме автобус с туристами улетел в кювет, пострадали два человека. В частности, в результате ДТП сломала спину 21-летняя россиянка, отмечает РЕН ТВ.

