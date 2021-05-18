В тюменском городе все школы эвакуировали из-за сообщений о бомбах
Учащиеся всех школ города Ишим Тюменской области эвакуированы из-за сообщений о заложенных в учреждениях взрывных устройствах, сообщает пресс-служба городской администрации.
В сообщении уточняется, что анонимные сообщения о бомбах поступили 18 мая, после чего были эвакуированы не только школьники, но и воспитанники большинства детских садов.
По информации департамента по социальным вопросам города Ишим, в настоящее время в школах и дошкольных учреждениях работают сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии.
Ранее заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди заявил, что казанскую школу № 67 эвакуировали после письма о минировании, сообщает RT. По его словам, автор письма назвал себя сообщником Ильназа Галявиева, который 11 мая усчтроил стрельбу в казанской гимназии № 175.
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