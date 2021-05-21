В Тюменской области при жёсткой посадке самолёта пострадали два человека
Тюменская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов после жёсткой посадки самолёт Ан-2 авиакомпании Utair, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в Тобольском районе Тюменской области 21 мая при выполнении регулярного рейса по маршруту Тобольск - Лайтамак - Тобольск. При посадке самолёта произошёл подлом стойки шасси.
На борту воздушного судна находились два члена экипажа и семь пассажиров, двое из которых, по предварительным данным, получили ушибы.
Ранее самолёт, летевший из Тюмени в Новый Уренгой, сел в аэропорту назначения со сломанным двигателем, сообщает Ura.ru. На борту воздушного судна было 87 человек, никто из них не пострадал.
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