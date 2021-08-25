В Тюмени задержали предполагаемого убийцу 8-летней девочки

Следователи задержали в Тюмени задержан 40-летний местный житель, которого подозревают в причастности к убийству 8-летней Насти Муравьевой, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



В сообщении говорится, что в настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия», продолжаются экспертные исследования по проверке полученных доказательств.

Девочка пропала 30 июня 2021 года, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа у озера Оброчное, сообщает «Свободная пресса».

Возбуждённое по статье «убийство малолетнего» уголовное дело, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, было передано в центральный аппарат ведомства.