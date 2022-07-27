В Тюмени погибла известная тиктокерша-крановщица

В Тюмени при падении строительного крана погибла 32-летняя блогерша.

По данным СМИ, девушку зовут Эльвира Демидова, она прославилась в TikTok роликами о работе крановщицей.

У Демидовой было более 40 тыс подписчиков. Она воспитывала двоих детей.

Региональное управлении Следственного комитета РФ подтвердило факт гибели женщины. Инцидент произошел 26 июля. По некоторым данным, кран упал из-за сильного ветра.

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ФОТО: РИА Новости
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