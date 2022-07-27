В Тюмени погибла известная тиктокерша-крановщица
27 июля 202218:16
В Тюмени при падении строительного крана погибла 32-летняя блогерша.
По данным СМИ, девушку зовут Эльвира Демидова, она прославилась в TikTok роликами о работе крановщицей.
У Демидовой было более 40 тыс подписчиков. Она воспитывала двоих детей.
Региональное управлении Следственного комитета РФ подтвердило факт гибели женщины. Инцидент произошел 26 июля. По некоторым данным, кран упал из-за сильного ветра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- «Аэрофлот» запустит прямые рейсы в Таиланд, Индию и на Мальдивы
- В Латвии пригрозили тюрьмой хоккеистам, играющим в России
- Сборную России не допустили к чемпионату мира по настольному теннису
- Торговый центр «Лотос» загорелся в Ярославле
- Исаев покинет пост зампреда Центробанка РФ
- СМИ: авианосец США «Рональд Рейган» направился к берегам Тайваня
- В Тюмени погибла известная тиктокерша-крановщица
- Глава ДНР Пушилин: Настало время освобождать русские города
- СМИ: правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц
- Делегация из Израиля прибудет в Москву из-за агентства «Сохнут»
27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru