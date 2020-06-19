В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек
19 июня 202020:30
В Тульской области произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, автобус столкнулся с фурой. Двое из пяти пострадавших были госпитализированы.
Уточняется, что авария произошла около 15 часов дня в пятницу на трассе М4 "Дон". Автобус следовал по маршруту Ефремов – Новомосковск. По предварительным данным, он въехал в фуру.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.
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19 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru