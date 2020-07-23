В Туле три человека пострадали в ДТП с военным КамАЗом

В Туле военный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает Интерфакс.

Дорожный инцидент, как пишет агентство, произошел на улице Рязанской. После столкновения легковая машина опрокинулась. По предварительным данным, пострадали три человека из легкового автомобиля.

В Тульском военном гарнизоне сообщили, что столкновение произошло при перестроении легкового автомобиля. КамАЗ при этом двигался в попутном направлении. Есть ли пострадавшие среди военных не уточняется.

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ФОТО: depositphotos.com
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