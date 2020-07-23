В Туле три человека пострадали в ДТП с военным КамАЗом
В Туле военный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает Интерфакс.
Дорожный инцидент, как пишет агентство, произошел на улице Рязанской. После столкновения легковая машина опрокинулась. По предварительным данным, пострадали три человека из легкового автомобиля.
В Тульском военном гарнизоне сообщили, что столкновение произошло при перестроении легкового автомобиля. КамАЗ при этом двигался в попутном направлении. Есть ли пострадавшие среди военных не уточняется.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19
- ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
- «Краснодар» взял бронзу РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
- Суд по делу ДТП с участием Ефремова начнется 29 июля
- В Кремле прокомментировали нападение на журналистов Первого канала в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru