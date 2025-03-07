В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,9
7 марта 202511:38
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«Зафиксировано землетрясение… на глубине 10 километров на расстоянии 15 километров напротив поселка Новомихайловский», - указали в ведомстве. Интенсивность толчков составила 2,5 - 3 балла.
Жалоб от местных жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают штатно.
Ранее у побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Любимова: Скульптура «Большая глина» в Москве временная
- В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,9
- СМИ: Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска
- Путин назначил Толченова послом РФ в Кирибати по совместительству
- В Бразилии автобус упал в овраг, пострадали 25 человек
- Польский волейбольный клуб снялся с турнира в Дубае из-за россиян
- СМИ: Италия, Германия и Франция выступили против конфискации российских активов
- Саммит АТЭС пройдет в Кенчжу с 31 октября по 1 ноября
- Канада увеличит военное присутствие в Арктике
- В ДТП с микроавтобусом в Калмыкии пострадали восемь человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru