В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,9

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«Зафиксировано землетрясение… на глубине 10 километров на расстоянии 15 километров напротив поселка Новомихайловский», - указали в ведомстве. Интенсивность толчков составила 2,5 - 3 балла.

Жалоб от местных жителей не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают штатно.

Ранее у побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9, напоминает «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Краснодарский КрайЗемлетрясениеМЧС

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