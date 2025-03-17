В Туапсе потушили пожар на нефтекомплексе после атаки ВСУ

Пожарные ликвидировали пожар на нефтекомплексе в Туапсе, который возник после атаки украинского беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Обломки БПЛА упали на резервуар на Туапсинском НПЗ

Он напомнил, что атака произошла в ночь на 14 марта. В результате загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина.

«Огонь охватил более тысячи квадратов, пожару присвоили четвёртый ранг опасности. В тушении было задействовано 188 человек и 55 единиц техники», - написал Кондратьев.

Губернатор также поблагодарил всех, кто больше трёх суток боролся с пожаром.

Ранее в Самарской области ликвидировали последствия атаки ВСУ на Сызранский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ВСУПожарыПожарныеКраснодарский Край

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