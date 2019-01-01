В ТЦ Тюмени произошла стрельба

В торгово-развлекательном центре «Кристалл» в Тюмени открыли стрельбу. Как отмечает «Интерфакс», на место происшествия выехали сотрудники полиции. Из ТЦ эвакуированы полторы тысячи человек. Данных о пострадавших и погибших пока нет. По предварительным данным, между тремя посетителями «Кристалла» произошел конфликт, в результате которого один из участников начал стрелять вверх из пневматического пистолета. После участники инцидента скрылись. Их личности устанавливаются. Ведётся розыск.

В свою очередь, местное издание 72.ru, ссылаясь на слова очевидцев, сообщает о находящихся на крыше торгового-развлекательного центра людях. В связи с этим к месту ЧП выехали сотрудники МЧС.

Добавим, «Кристалл» — один из крупнейших ТРЦ в Тюмени. Его площадь составляет около 100 тысяч квадратных метров. В центре располагаются более 180 различных магазинов, кафе, ресторанов и кинотеатр.

