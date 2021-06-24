В Цюрихе умерший мужчина 6 часов ездил по городу в трамвае

В Цюрихе 64-летний мужчина умер от остановки сердца в трамвае, после чего в течение шести часов ездил по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарскую прессу.

Инцидент случился в прошедший понедельник. Согласно родственникам умершего, мужчина после смерти находился шесть часов в трамвае до того, как одна из пассажирок сообщила водителю о мужчине без сознания. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Отмечается, что семья решила придать огласке этой случай, чтобы привлечь внимание к дефициту «гражданского мужества» и невнимания людей друг к другу.

