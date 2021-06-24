В Цюрихе умерший мужчина 6 часов ездил по городу в трамвае
В Цюрихе 64-летний мужчина умер от остановки сердца в трамвае, после чего в течение шести часов ездил по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарскую прессу.
Инцидент случился в прошедший понедельник. Согласно родственникам умершего, мужчина после смерти находился шесть часов в трамвае до того, как одна из пассажирок сообщила водителю о мужчине без сознания. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.
Отмечается, что семья решила придать огласке этой случай, чтобы привлечь внимание к дефициту «гражданского мужества» и невнимания людей друг к другу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Зеленский не исключил референдума по разрыву связей с Донбассом
- Причиной крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти мог стать отказ двигателя
- В Цюрихе умерший мужчина 6 часов ездил по городу в трамвае
- Минцифры к 30 июня обеспечит QR-кодами переболевших коронавирусом россиян
- В Крыму автобус с детьми попал в ДТП
- МИД России предупредил граждан об угрозе ареста в США и третьих странах
- В Крыму предложили создать патрули по соблюдению антиковидных мер
- Инспектор ДПС погиб в ДТП в Новосибирской области
- Военный вертолёт МИ-8 упал в Ленинградской области
- ФСБ опубликовала видео стрельбы по британскому эсминцу в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru