В центре столицы из Москвы-реки спасли утопающего
13 декабря 201920:46
В районе Большого Каменного моста спасатели достали из воды тонущего мужчину. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, мужчине была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
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