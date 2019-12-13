В центре столицы из Москвы-реки спасли утопающего

13 декабря 201920:46

В районе Большого Каменного моста спасатели достали из воды тонущего мужчину. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, мужчине была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
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