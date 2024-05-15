В центре Стамбула загорелся Египетский рынок
15 мая 202411:04
Возгорание произошло на историческом Египетском рынке в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную подстанцию.
«Пожар начался на... Египетском рынке в районе Эминеню», — указал собеседник агентства.
Специалисты приступили к тушению возгорания.
Египетский рынок построен в 17 веке, за последний год здесь была проведена реконструкция отдельных торговых рядов.
В апреле пожар произошел в жилом доме в центре Стамбула, в результате погибли 29 человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru