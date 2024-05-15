В центре Стамбула загорелся Египетский рынок

Возгорание произошло на историческом Египетском рынке в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную подстанцию.

«Пожар начался на... Египетском рынке в районе Эминеню», — указал собеседник агентства.

Специалисты приступили к тушению возгорания.

Египетский рынок построен в 17 веке, за последний год здесь была проведена реконструкция отдельных торговых рядов.

В апреле пожар произошел в жилом доме в центре Стамбула, в результате погибли 29 человек, напоминает RT.

