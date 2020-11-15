В центре Москвы загорелось 14-этажное историческое здание

В центре Москвы загорелся 14-этажный дом постройки середины XX века, сообщает РИА Новости.

Огнем охвачена кровля исторического здания, которое расположено на набережной Тараса Шевченко столицы.

По данным МЧС, площадь пожара составляет пять квадратных метров. В пламени горят мусор и стройматериалы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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ФОТО: МЧС РФ
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