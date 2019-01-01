В центре Москвы столкнулись две иномарки

В районе дома 9 по Звенигородскому шоссе в столичном районе Пресненский произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Audi, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

В результате аварии пострадал один человек.

На месте ДТП устанавливаются все обстоятельств случившегося.

