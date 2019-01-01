Происшествия
На месте ДТП устанавливаются все обстоятельств случившегося.
В центре Москвы столкнулись две иномарки
2 июля00:21
В районе дома 9 по Звенигородскому шоссе в столичном районе Пресненский произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Audi, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.
В результате аварии пострадал один человек.
На месте ДТП устанавливаются все обстоятельств случившегося.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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