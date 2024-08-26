В центре Москвы провалился грунт
Движение автотранспорта в центре Москвы ограничили из-за провала грунта. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
«В связи с провалом грунта на улице Большая Никитская в районе дома 5 ограничено движение (от Романова до Никитского переулка)», — указали в ведомстве.
На месте инцидента находятся экипажи ДПС и работают городские службы. Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам выбирать маршруты объезда.
Ранее в Новосущевском переулке в Москве перекрыли движение в связи с проверкой саперов в Еврейском музее. Специалисты прибыли на место из-за подозрительного предмета в клумбе, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru