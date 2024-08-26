В центре Москвы провалился грунт

Движение автотранспорта в центре Москвы ограничили из-за провала грунта. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

«В связи с провалом грунта на улице Большая Никитская в районе дома 5 ограничено движение (от Романова до Никитского переулка)», — указали в ведомстве.

На месте инцидента находятся экипажи ДПС и работают городские службы. Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам выбирать маршруты объезда.

Ранее в Новосущевском переулке в Москве перекрыли движение в связи с проверкой саперов в Еврейском музее. Специалисты прибыли на место из-за подозрительного предмета в клумбе, напоминает Ura.ru.

